Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Плющев о КХЛ: «В списке снайперов впервые за много лет сплошь российские фамилии. Лидерство Коростелева — пощечина “Трактору” и сигнал всей нашей тусовке легионеров»

— Владимир Анатольевич, команды уже прошли одну пятую часть дистанции чемпионата, что для себя отметили?

Источник: Спортс"

— С удовольствием заглядываю в раздел лучших снайперов чемпионата. Впервые за много лет в десятке — сплошь российские фамилии.

И в общем-то неожиданный лидер — перешедший из «Трактора» в «Спартак» Никита Коростелев (он делит лидерство с Русланом Абросимовым из «Северстали» — Спортс). Его девять шайб в 13 матчах — серьезный результат, по графику лучших снайперов в истории КХЛ Мозякина и Ливо.

Понятно, что такой голевой ритм Коростелеву будет непросто выдержать. Но рядом с восемью шайбами Радулов и Сурин из «Локомотива», Гончарук из «Торпедо». Намечается гонка.

— Как объясните неожиданное лидерство Коростелева?

— Было столько статей по поводу ухода из «Спартака» Голдобина, но его блеклая игра в СКА ставит новые вопросы. Тем временем красно-белые запускают нового Голдобина. Посмотрим, получится ли у Коростелева, но этот парень со своим пониманием хоккея, с талантом.

Вообще его девять шайб — это пощечина «Трактору» и сигнал всей нашей тусовке легионеров.

— Поясните, пожалуйста.

— Тренеру Гру в Челябинске весь год пели оды — а он у себя под носом не смог разглядеть такого снайпера. Как итог — «Трактор» летом на ровном месте его потерял.

Селекционная политика Челябинска вызывает очень большие вопросы. На личные очки, а не на результат играют новые легионеры «Трактора» Дюбе и Ливо, странное впечатление производит новый вратарь Дриджер. Как следствие — рыхлая игра всей команды и гостевая серия из четырех поражений.

Судя по прессе, Челябинск судорожно ищет за океаном нового спасителя — Ремпала. Но это не солидный курс, а перебор наугад, шарахания. Не проще ли было сохранить того же Коростелева? — сказал заслуженный тренер России.