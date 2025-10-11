Ричмонд
«Пас Кузнецова — эпизод из советского хоккея, высокое искусство. Там все решали опыт и глубокое понимание игры». Светлов о голевой передаче Евгения в 1-й игре за «Металлург»

33-летний нападающий отметился результативной передачей в матче FONBET КХЛ с «Торпедо» (4:1).

Источник: Спортс"

— Как оцените дебют Евгения?

— Кузнецова попробовали в двух звеньях. Мне показалось, что ему более комфортно с молодыми — Федоровым и Козловым. Кстати, та же картина была год назад, когда Кузнецова видели в СКА в интересной связке с Демидовым.

В то же время бросалось в глаза, что Евгений не играл примерно полгода. Отсюда эпизоды — не всегда удачные. Ясно, что с каждым матчем он будет прибавлять.

— Что скажете о пасе Кузнецова на Федорова?

— Это эпизод из советского хоккея — высокое искусство, скажем так, пас на классе. Там все решали опыт и глубокое понимание игры. Задержись Кузнецов с передачей на долю секунды — и она уже не проходила.

Отдам должное и Федорову — он почувствовал Евгения, правильно открылся на пятачке и ждал эту «конфетку», — сказал олимпийский чемпион.

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми.