Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»

— Мне бы не хотелось комментировать деятельность госкорпорации, которая делает массу важнейших дел для страны. Дело заключается в конкретных людях в управлении. Когда руководители после матча заходят в раздевалку, фамильярно общаются с игроками — хорошо или плохо это отражается на команде?
Раньше клуб много лет подряд четко выстраивал спортивную вертикаль, работу с болельщиками, бережно относился к ветеранам. Сейчас руководство посчитало, что этого ничего не нужно. По инерции какое-то время прежние наработки просуществуют, но, чтобы воссоздать все заново, снова потребуется много лет.
Мы видим, что фарм-клуб застрял на дне ВХЛ, молодежной командой никто не занимается. Зрители уже не заполняют трибуны. Все это звенья одной цепи. И виноват в этом не Игорь Ларионов, хотя всю вину повесят на него, — сказал бывший вратарь СКА.