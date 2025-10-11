Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители уже не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»

— Клубом по-прежнему владеет корпорация «Газпром». Неужели с ходу может измениться вектор развития, если собственник остался тот же?

— Мне бы не хотелось комментировать деятельность госкорпорации, которая делает массу важнейших дел для страны. Дело заключается в конкретных людях в управлении. Когда руководители после матча заходят в раздевалку, фамильярно общаются с игроками — хорошо или плохо это отражается на команде?

Раньше клуб много лет подряд четко выстраивал спортивную вертикаль, работу с болельщиками, бережно относился к ветеранам. Сейчас руководство посчитало, что этого ничего не нужно. По инерции какое-то время прежние наработки просуществуют, но, чтобы воссоздать все заново, снова потребуется много лет.

Мы видим, что фарм-клуб застрял на дне ВХЛ, молодежной командой никто не занимается. Зрители уже не заполняют трибуны. Все это звенья одной цепи. И виноват в этом не Игорь Ларионов, хотя всю вину повесят на него, — сказал бывший вратарь СКА.