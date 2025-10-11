Щитов о «Шанхае» в топе Запада: «Пока это ни о чем не говорит. Собрались без предсезонки, посмотрим, будет ли физическая просадка. Команда взрослая, выглядит привлекательно»

Но надо смотреть, что будет дальше. Собрались они без предсезонки. Либо они все физически хорошо готовы были, хорошо тренировались, ну и тренеры по физподготовке сейчас хорошо работают. В этом тоже есть залог успеха. Радует, потому что команда эта выглядит очень привлекательно. Интересно смотреть и играть было против них", — сказал бывший защитник клубов КХЛ.