Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток»

— Хоккей «Трактора», может, и эффектный, с постоянными провалами и подъемами, но достаточно примитивный, к которому соперники уже привыкли.

Похоже, ничего нового канадский тренерский штаб предложить не может — и занимается банальным перебором игроков. В этот примитив не вписался не только Коростелев, нет прогресса у Светлакова, других российских форвардов. Что ж, Челябинску в его нынешнем состоянии остается надеяться только на очередного Ремпала.

Кстати, вот такой круговорот легионеров не только в «Тракторе».

— Где еще?

— Возьмите Омск, где как только тренер Буше проиграл, ему тут же выписывают из-за океана еще одного условного Ремпала — Маклауда.

Объясните мне, какой смысл во всем этом круговороте легионеров? Потратить деньги? Запудрить мозги руководству региона?

А ведь в тех же Челябинске и Омске отличные школы, работают академии. К сожалению, выхлопа от них пока нет. Тот же Буше в Омске прямо говорит, что никого из молодых готовить даже не собирается, у него только одна задача — дать сегодня результат.

В итоге омские и челябинские менеджеры крутятся белкой в колесе, потакая капризам своих тренеров-легионеров и скупая за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого никакого толка нет — только убыток, — сказал заслуженный тренер России.