Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Ярош о переходе в «Спартак»: «Мне не нужна никакая адаптация в России. Я отлично знаю эту страну и как здесь все работает. Хорошие люди, у меня жена русская»

Бывший защитник «Авангарда», ЦСКА, «Северстали» дебютировал за «Спартак» в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Ранее 29-летний словак подписал контракт с красно-белыми до конца этого сезона.

«Рад, что мы выиграли. Для меня очень важно было победить в своем первом матче за “Спартак”. Я благодарен болельщикам за поддержку. К счастью, мне не нужна никакая адаптация в России: я отлично знаю эту страну, здесь хорошие люди, знаю, как здесь все работает.

К тому же у меня русская жена. Мне нужно лишь немного войти в игровой темп. После перелетов мне было немного тяжело. Немного дней тренировок и игр, и все будет хорошо, я уверен", — сказал Ярош.