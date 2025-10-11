Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов — мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на “Торпедо”, те же проблемы»

Главная команда… Да, все оценивают Ротенберга по последнему сезону. Но до этого у него были другие результаты. Конечно, ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы седьмого места. Но при этом все равно команду любили, на нее ходили. Даже седьмое место никого не пугало. Хейтеров — да, но болельщиков — нет. Это не пугало, все равно был праздник.