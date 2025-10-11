Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Комтуа о 4:3 с ЦСКА после 0:3: «Погода в Москве плохая, спишем такой старт на нее. Важная победа, в начале сезона “Динамо” не смогло бы достичь такого результата, наверное»

— Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь.

— Думаю, после первого периода никто не мог подумать, что мы можем выиграть этот матч. Важная победа, в начале регулярного чемпионата мы бы, наверное, не смогли достичь такого результата, но не теперь. Мы смогли перевернуть ход встречи во втором периоде и в третьем уже полностью контролировали игру.

— Но все же, в чем видите причины такого плохого начала?

— Иногда так случается. Погода в Москве плохая, спишем все на нее (смеется). Если серьезно, не могу сказать. Они были свежее, у них был пятидневный перерыв между играми, мы были медленнее поначалу.

— С возвращением Подъяпольского команда чувствует себя увереннее? Выиграли четыре матча подряд после его возвращения.

— Он не просто так считается одним из лучших вратарей лиги. Его игра придает нам уверенности, это точно. В третьем периоде, хоть мы и давили, у соперника были моменты, и Влад здорово нас выручил.

— Кажется, турбулентность команды заканчивается. Чувствуете, что вышли на тот уровень, что от команды ждут?

— Честно говоря, не знаю, почему у нас было такое неудачное начало. Похоже, мы просто не успеваем подготовиться к началу сезона и добираем уже по ходу дела. Иногда такое происходит.

В прошлом году было что-то похожее и регулярный чемпионат мы в итоге закончили на второй строчке. Так что ничего страшного, — сказал канадец после матча FONBET КХЛ, в котором набрал 2 (0+2) очка.