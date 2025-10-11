Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Форвард «Барыса» Веккионе: «Когда увидел Астану, то был в восторге. Приятно шокирован, что в России много красивых городов — Казань, Челябинск, Новосибирск. В АХЛ таких видишь не так много»

— КХЛ — фантастическая лига, в которой много талантливых игроков, а каждая арена наполнена энергией. Я получаю удовольствие от игры здесь. Стиль игры серьезно отличается от хоккея в Северной Америке, но мне это нравится.

— КХЛ — фантастическая лига, в которой много талантливых игроков, а каждая арена наполнена энергией. Я получаю удовольствие от игры здесь. Стиль игры серьезно отличается от хоккея в Северной Америке, но мне это нравится. Надеюсь, я буду забивать еще больше голов и помогать команде побеждать.

— Как вам Астана, где вы сейчас живете?

— Я ничего не знал об этом городе раньше, а когда его увидел, то был в восторге. Большой, красивый, современный город. Я рад, что сейчас играю здесь. Мне нравится и город, и наша команда.

— А как насчет российских городов, которые вы успели посетить? Какие понравились больше?

— Мне понравилась Казань — красивый город. Также могу отметить Новосибирск и Челябинск. Я был приятно шокирован, как много здесь красивых городов.

Когда ты играешь в АХЛ, видишь не так много приятных городов. Теперь с нетерпением жду поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, о которых уже много слышал, — сказал американец.