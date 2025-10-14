Ларионов о Голдобине: «Хотим от него больше огня, стремления, вовлеченности в игру. Он обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это»

Перевоспитать в 30 лет уже трудно. Мы можем молодого мальчишку научить. В 30 лет игрок должен выдавать стабильную игру. Нет какого-то особого рецепта, это делается через работу. Мы с ним об этом говорим. Надеюсь, он будет делать те вещи, которые помогут найти ему свой уровень, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.