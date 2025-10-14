Ричмонд
02:30
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.35
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.31
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.46
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Ларионов о Голдобине: «Хотим от него больше огня, стремления, вовлеченности в игру. Он обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это»

СКА в понедельник обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1. Голдобин вернулся в состав команды после двух пропущенных матчей. Он не набрал очков в этой игре.

Источник: Спортс"

— Голдобин попал в заявку. Насколько довольны игрой?

— Давать оценку игроку после матча… Какие-то вещи были неплохие, какие-то надо подтягивать. Мы хотим от него больше огня, стремления, больше вовлеченности в игру.

Игра становится более быстрой, мобильной. Голди обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это. Не сомневаюсь, что он будет идти шаг за шагом. Практически пол-игры он смотрелся неплохо. Хотелось, чтобы он делал те вещи, которые не могут делать другие.

Перевоспитать в 30 лет уже трудно. Мы можем молодого мальчишку научить. В 30 лет игрок должен выдавать стабильную игру. Нет какого-то особого рецепта, это делается через работу. Мы с ним об этом говорим. Надеюсь, он будет делать те вещи, которые помогут найти ему свой уровень, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.