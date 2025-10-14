Игорь Ларионов: «Миллер спросил на днях: “Когда будете побеждать”? Я сказал: “В понедельник”. Взял на себя эту ответственность. Он ответил: “Не переживай, все нормально, работай”

На днях у команды было мероприятие — мы посетили Газовый форум, увидели председателя правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера, перекинулись парой слов. Он спросил: «Когда будете побеждать»? Я сказал: «В понедельник». Взял на себя эту ответственность, хотя не я выхожу на лед. Он ответил: «Не переживай, все нормально, работай». Я дал ему обещание, что победим. Рад, что это случилось сегодня, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.