Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Игорь Ларионов: «Миллер спросил на днях: “Когда будете побеждать”? Я сказал: “В понедельник”. Взял на себя эту ответственность. Он ответил: “Не переживай, все нормально, работай”

В понедельник СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист» со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

Ранее Департамента судейства КХЛ сообщил, что решающее взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба после броска Андрея Педана влетела с внешней стороны сетки.

— Понятно, что психологическая разгрузка после такой победы очень большая. Но насколько кипело после пяти поражений подряд?

— Карьера команды, игрока, тренера, коллектива не бывает простой. Волею судьбы приходится проходить эти сложные моменты всем вместе, потому что это командная игра.

Понятно, что психологическая нагрузка есть, и она не ушла, а будет постоянно. Мы играем в игру, где нюансы и детали решают исход матча. Преодолеть это просто так нельзя — нужно заработать. Порой это сложно, больно, но в итоге очень сладко.

Когда ты побеждаешь, ты по-другому смотришь на многие вещи — это часть закаливания коллектива и рождения именно тех идей, мыслей, того характера, который мы хотим видеть. Такие матчи будут и дальше — и победные, и проигранные.

Приятно, что выходим из непростой серии. Мы могли победить в 4 из 5 матчей, которые проиграли. Сегодняшняя игра в плане психологии была очень важной: мы вернулись в Санкт-Петербург, начали домашнюю серию, знали, что будет большая поддержка.

На днях у команды было мероприятие — мы посетили Газовый форум, увидели председателя правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера, перекинулись парой слов. Он спросил: «Когда будете побеждать»? Я сказал: «В понедельник». Взял на себя эту ответственность, хотя не я выхожу на лед. Он ответил: «Не переживай, все нормально, работай». Я дал ему обещание, что победим. Рад, что это случилось сегодня, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА выиграл благодаря голу, которого не было — вот видео. Судья отстранен пожизненно.