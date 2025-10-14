Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.45
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве

Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

На счету 33-летнего россиянина стало 3 (0+3) балла в 3 играх в текущем сезоне.

Сегодня Тарасенко (17:23, 6:55 — в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием и 2 потери.