Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.43
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.44
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.05
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Детройт
3
П1
X
П2

Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Флоридой» (5:2).

Источник: Спортс"

20-летний россиянин провел на льду 14:56 — 8-й показатель игрового времени среди форвардов «Флайерс». При этом в большинстве больше Матвея (5:58) сыграли только Тревор Зеграс (6:19) и Джейми Драйсдейл (6:16).

Сегодня Мичков завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 1 промах и малый штраф в начале 3-го периода. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Отметим, что после удаления Мичков провел только 3 смены в заключительной 20-минутке. Он не выходил на лед после 53-й минуты.

Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей».