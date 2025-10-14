Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве

20-летний россиянин провел на льду 14:56 — 8-й показатель игрового времени среди форвардов «Флайерс». При этом в большинстве больше Матвея (5:58) сыграли только Тревор Зеграс (6:19) и Джейми Драйсдейл (6:16).
Сегодня Мичков завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 1 промах и малый штраф в начале 3-го периода. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Отметим, что после удаления Мичков провел только 3 смены в заключительной 20-минутке. Он не выходил на лед после 53-й минуты.
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей».