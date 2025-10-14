Копитар вышел на 30-е место по матчам в истории НХЛ (1458). Капитан «Лос-Анджелеса» проводит заключительный сезон в лиге

Словенец расположился на 30-й позиции по количеству матчей в лиге, опередив Глена Уэсли (1457).
29-ю строчку занимает Даг Гилмор (1474 матча), 28-ю — Род Бринд’Амор (1484), 27-ю — Уэйн Гретцки (1487), 26-ю — Александр Овечкин (1494), 25-ю — Фил Хаусли (1495), 24-ю — Майк Модано (1499), 23-ю — Брент Бернс (1501), 22-ю — Стив Айзерман (1514), 21-ю — Мэтт Каллен (1516), 20-ю — Брендан Шенахан (1524), 19-ю — Райан Сутер (1526), 18-ю — Шейн Доун (1540).
Анже Копитар ранее сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере. Нападающий набрал 4 (0+4) очка в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше