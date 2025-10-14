Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.08
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.44
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.06
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.42
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.32
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.67
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Флорида
2
П1
X
П2

Копитар вышел на 30-е место по матчам в истории НХЛ (1458). Капитан «Лос-Анджелеса» проводит заключительный сезон в лиге

Капитан «Лос-Анджелеса» сыграл 1458-й матч в регулярных чемпионатах лиги против «Миннесоты» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

Словенец расположился на 30-й позиции по количеству матчей в лиге, опередив Глена Уэсли (1457).

29-ю строчку занимает Даг Гилмор (1474 матча), 28-ю — Род Бринд’Амор (1484), 27-ю — Уэйн Гретцки (1487), 26-ю — Александр Овечкин (1494), 25-ю — Фил Хаусли (1495), 24-ю — Майк Модано (1499), 23-ю — Брент Бернс (1501), 22-ю — Стив Айзерман (1514), 21-ю — Мэтт Каллен (1516), 20-ю — Брендан Шенахан (1524), 19-ю — Райан Сутер (1526), 18-ю — Шейн Доун (1540).

Анже Копитар ранее сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере. Нападающий набрал 4 (0+4) очка в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

