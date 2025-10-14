Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой — потеряли первого центра. Этого лучше не делать»

— Не знаю, что там было, но я услышал, что что-то произошло на разминке. С одной стороны, мы победили в драке, с другой — потеряли первого центра. Считаю, что в данной ситуации этого лучше не делать.
— В заявке «Барыса» остается одно свободное место. Не думали заявить на матч еще одного нападающего?
— Да, у меня есть пара форвардов [тренер нападающих Александр] Савченков — Кравец. К сожалению, уровню КХЛ соответствуют только те игроки, которые находятся здесь, — сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.
«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам.
? Драка на первой секунде! Игроки «Барыса» и «Сибири» начали матч словно в олдскульной НХЛ.