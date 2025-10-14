Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.34
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.53
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
15.10
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.42
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
15.10
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.61
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
15.10
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.29
X
4.92
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
15.10
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой — потеряли первого центра. Этого лучше не делать»

Сегодня Александр Лукин и Мэйсон Морелли подрались на первой секунде матча «Барыс» — «Сибирь» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Не знаю, что там было, но я услышал, что что-то произошло на разминке. С одной стороны, мы победили в драке, с другой — потеряли первого центра. Считаю, что в данной ситуации этого лучше не делать.

— В заявке «Барыса» остается одно свободное место. Не думали заявить на матч еще одного нападающего?

— Да, у меня есть пара форвардов [тренер нападающих Александр] Савченков — Кравец. К сожалению, уровню КХЛ соответствуют только те игроки, которые находятся здесь, — сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам.

? Драка на первой секунде! Игроки «Барыса» и «Сибири» начали матч словно в олдскульной НХЛ.