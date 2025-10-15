Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.42
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.52
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Галлан о том, что «Шанхай» — 1-й на Западе, а СКА — 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб с талантливыми игроками. Но я больше переживаю за свою команду. Последн

Тренер «Шанхая» пошутил, что клуб может усилиться нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Источник: Спортс"

— Очень хорошая игра, всем довольны. Считаю, что первый период провели здорово. Во втором были определенные недочеты, но затем мы исправились. Рады, что заработали два очка против сильной команды.

— Ваша команда на первом месте конференции. Удовлетворены результатами?

— Да, мы рады. Но все-таки еще очень большой путь в регулярном чемпионате. Особенно радуют последние 10 матчей, с «Динамо» был лучший матч в нашем исполнении. Все 60 минут мы провели очень ровно.

— Одна команда из Санкт-Петербурга находится на восьмом месте Западной конференции (СКА — Спортс"), другая — на первом. В чем ваш секрет?

— Не знаю много о другой команде. Это хорошая команда с талантливыми игроками. Наверняка у них не задался старт. Но я больше переживаю за свою команду.

Хочу отметить, что последние 10 матчей сыграли здорово, также отмечу вратарей. Все наши вратари работают на максимум, они были ключевыми игроками. Мы добавляем по ходу сезона, последние матчи особенно получились.

— Стоит ли ждать еще изменений в составе?

— Насколько знаю, нет. Мы общаемся с генеральным менеджером и стараемся сделать команду лучше каждый день. Если такая возможность появится, вероятно, будут изменения. На сегодняшний день мы довольны тем, что сейчас есть. Кросби [приедет], может быть, — сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.

«Шанхай» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Галлана вышла на 1-е место на Западе.