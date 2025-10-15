Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.42
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.52
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки

Об этом сообщил главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин.

Источник: Спортс"

Форвард и капитан «Сенаторс» получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йоси. Брэди Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.

«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы пока не знаем точно, но это минимум четыре недели. Мы точно не знаем», — сказал Грин.

Тренер добавил, что операция не исключена.

В этом сезоне Брэди Ткачак отдал 3 передачи в 3 матчах за «Оттаву».