Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.52
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Да, есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей.

— Не кажется ли вам, что «Торпедо» попало в кризис? Только одна победа в последних шести матчах. Разница шайб 12:28.

— Да, есть определенные моменты по игре в обороне. Но они общие, и это касается всех — не отдельно защитников, нападающих или вратарей. Будем разбираться с этим.

— Вы сегодня лишь один раз играли в большинстве. Может, этого не хватило, чтобы забить больше, чем один гол?

— Может быть и десять попыток в большинстве, а ты не забьешь. Ребята — молодцы, что реализовали именно большинство. Но этого мало.

— Почему сегодня в составе отсутствовали Кирилл Воронин и белорус Андрей Белевич?

— В предыдущем матче они играли. Мы решили сделать определенные изменения в составах, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» — 1:7.