Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.52
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»

— Счет хороший, да. И в реализации сегодня было неплохо, и третий период идет в зачет. Но у нас были проблемы, и Вася (вратарь Демченко) давал нам такие шансы. Игра всегда тонко находится. Голкипер подтащил — атака забила.

Источник: Спортс"

— Счет хороший, да. И в реализации сегодня было неплохо, и третий период идет в зачет. Но у нас были проблемы, и Вася (вратарь Демченко) давал нам такие шансы. Игра всегда тонко находится. Голкипер подтащил — атака забила. Есть тут взаимосвязь.

И если положить руку на сердце, то Вася дал нам много шансов выиграть.

— Единственное меньшинство в матче — и вы опять пропускаете. Что там не получилось?

— Там все получилось. Там игрок бросил с очень крутой точки и попал. Вы видели, какой второй гол у нас забил Анас? Мастер же. А там примерно такая же ситуация. Шайба попала в ногу Криштофику и зашла в самую паутину. Бывают такие моменты.

Я согласен, нужно было как‑то контролировать диагональный пас. Но тут сказалось мастерство Кручинина. Он так выгнулся, бросил и с ходу попал. И еще был рикошет. Тут надо отдать должное, это была неберущаяся шайба. Бывают такие голы.

— Почему сегодня даже в заявке отсутствовал Зак Фукале?

— Заболел.

— Когда ждать возвращения в строй Брэйди Лайла и Егора Борикова? Они пока в списке травмированных.

— Брэйди — чуть попозже. Ну, а Егор может вернуться со дня на день. Мы будем его смотреть, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.