Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.52
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

"Существует, наверное, регламент. В соответствии с регламентом надо действовать, ничего особенного здесь придумывать не надо. То, что КХЛ оперативно разъяснила всю ситуацию и принесла свои извинения, это достаточно положительный момент в этой ситуации.

Такие матчи не переигрываются даже из-за ошибки судей. На чемпионате мира по футболу в 1966 году Тофик Бахрамов засчитал гол в ворота Германии, которого не было. Но, правда, определили, что его не было, через 25 лет с помощью компьютерной электроники. Но матч был сыгран, и золотые медали получили не немцы, а англичане. Это спорт.

Другой вопрос, что, конечно, комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне. Это ошибка судейская. И за это судья понес, думаю, наверное, справедливое наказание. А все остальное в общем-то уже лирика", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ларионов об ошибочно засчитанном голе СКА: «Наконец-то где-то повезло. Я шокирован, честно говоря. Это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко».

СКА выиграл благодаря голу, которого не было — вот видео. Судья отстранен пожизненно.