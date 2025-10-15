Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»

Такие матчи не переигрываются даже из-за ошибки судей. На чемпионате мира по футболу в 1966 году Тофик Бахрамов засчитал гол в ворота Германии, которого не было. Но, правда, определили, что его не было, через 25 лет с помощью компьютерной электроники. Но матч был сыгран, и золотые медали получили не немцы, а англичане. Это спорт.