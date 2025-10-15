Овечкин повторил личный антирекорд, не забив в первых 4 играх на старте сезона НХЛ

В 4 играх текущего сезона на счету 40-летнего россиянина 2 (0+2) очка.
Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Эта регулярка стала 3-й, когда он оставался без голов в 4 стартовых играх.
В список также входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх).
За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 897 шайб в 1495 играх. Это лучший результат в истории НХЛ, рекорд Уэйна Гретцки был побит в прошлом сезоне.