Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
2
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
1
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.30
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
3
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
61.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
27.00
X
6.00
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Овечкин повторил личный антирекорд, не забив в первых 4 играх на старте сезона НХЛ

Капитан «Вашингтона» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ).

В 4 играх текущего сезона на счету 40-летнего россиянина 2 (0+2) очка.

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Эта регулярка стала 3-й, когда он оставался без голов в 4 стартовых играх.

В список также входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи») и сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх).

За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 897 шайб в 1495 играх. Это лучший результат в истории НХЛ, рекорд Уэйна Гретцки был побит в прошлом сезоне.