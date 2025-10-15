Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Питтсбург
3
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.41
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.23
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.67
П2
4.29
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Василевский начал сезон НХЛ с 3 игр без побед — худший стартовый отрезок в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке

Вратарь «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

31-летний россиянин отразил 25 бросков «Кэпиталс» из 28. До этого у него было два поражения в основное время.

Для Василевского (87,0% сэйвов, коэффициент надежности 4,18) текущий стартовый отрезок без побед в 3 играх является худшим в карьере.