Свечников остался без очков в первых 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, 3 потери и «+1» за 13:30 в матче с «Сан-Хосе»

В 3 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 6 бросках в створ и полезности «+1».
Сегодня Свечников (13:30, 3:18 — в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ и 3 потери.
Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:1).
В 3 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 6 бросках в створ и полезности «+1».
Сегодня Свечников (13:30, 3:18 — в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ и 3 потери.