Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Питтсбург
3
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.41
П2
11.50
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.26
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.23
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.67
П2
4.29
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Свечников остался без очков в первых 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, 3 потери и «+1» за 13:30 в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:1).

Источник: Спортс"

В 3 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 6 бросках в створ и полезности «+1».

Сегодня Свечников (13:30, 3:18 — в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ и 3 потери.