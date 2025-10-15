Юров против «Далласа»: 3 хита, 1 блок, 1 перехват и 17% на точке за 8:08 — минимальное время в «Миннесоте»

21-летний россиянин получил минимальное игровое время в команде — 8:08 (все — в равных составах).
Он отметился 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 6 (16,7%).
Форвард «Миннесоты» принял участие в матче со «Старс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
21-летний россиянин получил минимальное игровое время в команде — 8:08 (все — в равных составах).
Он отметился 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 6 (16,7%).