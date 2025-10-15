Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.42
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.43
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2

У «Миннесоты» 0 голов в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб с игры были заброшены в большинстве, у клуба лучший % реализации в НХЛ (47,6)

«Уайлд» проиграли «Далласу» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ, забросив обе шайбы в большинстве.

До этого команда под руководством Джона Хайнса обыграла «Сент-Луис» (5:0, 1 гол в большинстве), уступила «Коламбусу» (4:7, 4 гола в большинстве), одолела «Лос-Анджелес» (4:3 Б, все 3 гола с игры — в большинстве).

Таким образом, команда не забивает в равных составах (или меньшинстве) в последних 3 играх (не считая победного буллита).

В большинстве в этом сезоне «Миннесота» забила 10 голов из 15 (66,7%).

Текущий процент реализации численного преимущества у команды является лучшим в лиге на данный момент — 47,6% (10 из 21 попытки). Следом идут «Анахайм» (40,0%) и «Флорида» (35,3%).