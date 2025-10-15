Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю

Капитан «Питтсбурга» записал в актив 2 результативные передачи (одну первую и одну вторую) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 4 (1+3) очка в 4 играх при полезности «минус 2».

За карьеру в рамках регулярок — 1691 (626+1065) очко в 1356 играх. Из 1065 ассистов Кросби 655 являются первыми (61,5%).

Он стал новым рекордсменом «Пингвинс» по этому показателю, обогнав Марио Лемье (654 первых ассиста из 1033 всего, 63,3%).

В истории лиги Кросби идет на 9-м месте по числу первых ассистов. Выше идут Уэйн Гретцки (1324), Рон Фрэнсис (797), Марк Мессье (751), Горди Хоу (746), Яромир Ягр (684), Джо Торнтон (683), Адам Оутс (664) и Марсель Дионн (662).

Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки.