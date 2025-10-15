Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.42
П2
4.46
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.41
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.38
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.82
П2
4.12
Хоккей. НХЛ
16.10
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.85
П2
4.04
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2

Величкин про 4 игры Овечкина без голов: «Он, как бабочка, сядет на край штанги и сделает дело в нужный момент. Годы берут свое, но это ни о чем не говорит»

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2».

Источник: Спортс"

«Вся эта статистика, прогнозы интересны журналистам и болельщикам. Поэтому все строят какие-то конспирологические теории. Уверен, для Саши и “Вашингтона” такой старт ни о чем не говорит. Все знают его силу, качества.

Минусы, конечно, есть. Все-таки годы берут свое. Природу же не обмануть. Но это совершенно никого не волнует. Они знают, что в самый нужный момент Овечкин, как бабочка, сядет на край штанги и сделает дело. Не нужно переживать, он достойно играет.

Несмотря на годы, он продолжает себя держать в форме. Он теперь не только рекордсмен по голам, но и один из рекордсменов лиги по возрасту.

Все нормально, болельщикам не надо об этом задумываться: побьет или не побьет он что-то. Просто надо наслаждаться игрой, кто любит Сашу или болеет за «Вашингтон», — сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд.