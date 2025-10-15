Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.40
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
1
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
7.25
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.38
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.87
П2
4.16
Хоккей. НХЛ
16.10
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.86
П2
4.03
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2». Это повторение личного антирекорда Овечкина — 4 первых игры на старте сезона НХЛ без голов.

Источник: Спортс"

"У Овечкина еще все впереди, он забьет немало шайб в НХЛ.

Не думаю, что Саша таким образом интригу создает, не забивая на старте сезона. Просто пока он набирает форму, вкатывается в сезон. Он раззабивается, поверьте. Овечкин наверняка еще будет блистать в НХЛ.

Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас, чтобы мы могли живьем посмотреть на его игру. Хотя у Саши уже достаточно серьезный возраст для спортсмена, особенно в таком энергозатратном и травмоопасном виде спорта, как хоккей", — заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.