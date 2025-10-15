Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.40
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
1
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
7.25
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.38
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.87
П2
4.16
Хоккей. НХЛ
16.10
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.86
П2
4.03
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров — 5-й, Василевский — 12-й, Капризов — 15-й, Овечкин — 29-й, Панарин — 38-й, Бобровский — 47-й, Мичков — 87-й

Комментаторы, аналитики, репортеры и редакторы ESPN сделали предположения относительно возможной эффективности хоккеистов в нынешнем сезоне по сравнению с другими игроками. На основе их мнений был составлен топ-100 лучших и самых ценных хоккеистов.

Источник: Спортс"

Рейтинг снова возглавил Коннор Макдэвид. Нападающий «Эдмонтона» занял первое место, как и в сезонах 2024/25, 2023/24, 2022/22, 2021/22.

В топ-10 был включен один российский хоккеист — форвард «Тампы» Никита Кучеров. В топ-100 попали десять россиян.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Кэйл Макар («Колорадо») 3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») 4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 6. Коннор Хеллибак («Виннипег») 7. Куинн Хьюз («Ванкувер») 8. Остон Мэттьюс («Торонто») 9. Джек Айкел («Вегас») 10. Микко Рантанен («Даллас»).

12. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

14. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

15. Кирилл Капризов («Миннесота»).

29. Александр Овечкин («Вашингтон»).

38. Артемий Панарин («Рейнджерс»).

47. Сергей Бобровский («Флорида»).

66. Илья Сорокин («Айлендерс»).

87. Матвей Мичков («Филадельфия»).

96. Михаил Сергачев («Юта»).

Весь рейтинг доступен здесь.

