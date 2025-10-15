Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров — 5-й, Василевский — 12-й, Капризов — 15-й, Овечкин — 29-й, Панарин — 38-й, Бобровский — 47-й, Мичков — 87-й

Рейтинг снова возглавил Коннор Макдэвид. Нападающий «Эдмонтона» занял первое место, как и в сезонах 2024/25, 2023/24, 2022/22, 2021/22.
В топ-10 был включен один российский хоккеист — форвард «Тампы» Никита Кучеров. В топ-100 попали десять россиян.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
2. Кэйл Макар («Колорадо») 3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») 4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 6. Коннор Хеллибак («Виннипег») 7. Куинн Хьюз («Ванкувер») 8. Остон Мэттьюс («Торонто») 9. Джек Айкел («Вегас») 10. Микко Рантанен («Даллас»).
…
12. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
…
14. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).
15. Кирилл Капризов («Миннесота»).
…
29. Александр Овечкин («Вашингтон»).
…
38. Артемий Панарин («Рейнджерс»).
…
47. Сергей Бобровский («Флорида»).
…
66. Илья Сорокин («Айлендерс»).
87. Матвей Мичков («Филадельфия»).
…
96. Михаил Сергачев («Юта»).
Весь рейтинг доступен здесь.