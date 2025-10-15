Ричмонд
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал “Автомобилист” — не были готовы к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м

Екатеринбуржцы на выезде уступили «Северстали» (0:2) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— В первом периоде не успевали за соперником, он был быстрее и за счет коротких передач нас отрезал. Не были готовы к этому.

Тяжело во время матча перестроиться. Хотя в третьем периоде весь живот вратарю, наверное, отбили. Были моменты, но не смогли их реализовать.

В раздевалке после матча сказал парням, что начинать так, как играли третий период. Основной резерв — находить взятие ворот, чтобы реализация моментов была лучше.

— У команды низкая результативность.

— Просим ребят создавать трафик перед вратарем — его, в принципе, было мало. Хотя моменты были явно, оставались на пятаке. Где-то нужно похитрей сыграть перед вратарем.

— Как вам возвращение на лед Мэйсека и Да Косты?

— Они давно без игровой практики. Через игры входят, находят свою игровую форму. Конечно, хотелось бы больше помощи от них. Надеюсь, в следующем матче они будут обретать форму, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Заварухин.