Матч-центр
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.35
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.35
Хоккей. НХЛ
16.10
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.91
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Тренер «Нефтехимика» Гришин посетил Князь‑Владимирский собор перед победой над СКА: «Может, сработало. Но это не так, что сходил в церковь — и все поменялось. Это вера, целеустремленность&raq

«Нефтехимик» в гостях обыграл СКА (3:2 Б) в FONBET КХЛ и прервал серию из пяти поражений подряд.

Источник: Спортс"

— Перед игрой, когда брали интервью и спросили про соперника, я сказал, что СКА — это играющая команда, которая самая играет и другим дает. Такие игры получаются зрелищными.

Где‑то и мастерство, везение, великолепная игра вратарей — все это присутствовало. Эмоциональная концовка, хозяева отыгрались.

Но нам уже было достаточно поражений до этого. Мы настраивались на победу, молодцы ребята, что не опустили руки, когда пропустили в конце.

Выстояли в большинстве в овертайме. Серия буллитов — это некий бонус, в прошлых матчах все серии проиграл. Это первая победа по буллитам, что вдвойне приятно.

— Сколько раз поменялось ваше настроение по ходу матча?

— Нисколько не поменялось. Было немного обидно. Когда пропускаешь на последних секундах, думаешь, правильные ли решения принял.

Мы понимали, что серию пора прекращать. Даже в последних двух играх устраивало содержание. Сегодня добились победы. Надеемся, эта победа даст нам импульс в дальнейшем.

— Вы говорили после матча с «Амуром», что сходите в церковь, чтобы прервать серию поражений. Очевидно, не помогло. К каким нестандартным решениям приходили еще?

— Наверное, это помогло. Это же не так работает, что сходил в церковь — и все поменялось. Это вера, целеустремленность.

Я и сегодня был в храме. Работал целый год здесь, тут прекрасный храм — Князь‑Владимирский собор на «Спортивной». Был с коллегами сегодня. Может, где‑то сработало.

— Каково чувствовать себя фаворитом в этом матче?

— Мы были фаворитами? Вы представляете так, что мы фавориты. Все в команде работают, чтобы мы были фаворитами.

Но нас нельзя назвать фаворитами в этом матче. Чтобы ими стать, надо регулярно показывать уровень. Я не считал, что мы здесь фавориты, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Гришин.

Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм.