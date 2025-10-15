Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов — не можем себе позволить такой бюджет. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»

Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними.
Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время«, — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной “Россия 25” и член совета директоров московского “Динамо” Ротенберг.
Ротенберг о матче Россия — США: «Все зависит от Путина и Трампа — наших лидеров. Смотрим разные направления — следж-хоккей, женский, детский и мужской».