Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов — не можем себе позволить такой бюджет. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»

"Участие игроков НХЛ (в матче с командой России — прим.) — это бюджет, который мы не можем себе позволить. Это миллиард долларов.

Источник: Спортс"

Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними.

Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время«, — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной “Россия 25” и член совета директоров московского “Динамо” Ротенберг.

Ротенберг о матче Россия — США: «Все зависит от Путина и Трампа — наших лидеров. Смотрим разные направления — следж-хоккей, женский, детский и мужской».