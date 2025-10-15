Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»

— Вопрос касательно вратарей. Против «Локомотива» вы вышли в паре Гамзин — Андреянов. Почему не было Мартина? Стоит ли ждать дебюта Андреянова в матче против «Торпедо»? Вдруг вы сильно ругались на Гамзина за четыре пропущенные шайбы?