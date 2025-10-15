Березкин опроверг, что игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни штабу Никитина: «Придумки журналистов, такого не было»

В прошлом сезоне ярославская команда под руководством Игоря Никитина завоевала Кубок Гагарина. Через неделю Никитин и его помощники перешли в московский клуб. Руководители «Локомотива» не позвали тренера и ассистентов на чемпионский парад и не вручили им чемпионские перстни.
— Перед матчем проходила информация, что игроки «Локомотива» скинулись, чтобы купить чемпионские перстни штабу Никитина. Это правда?
— Это придумки журналистов, такого не было, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.
«Сказал парням, что нужно убирать халяву в игре». Никитин вернулся в Ярославль и много грустил.