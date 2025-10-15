Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.95
П2
4.27
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.91
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Березкин опроверг, что игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни штабу Никитина: «Придумки журналистов, такого не было»

Сегодня «Локомотив» дома победил ЦСКА (4:1) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне ярославская команда под руководством Игоря Никитина завоевала Кубок Гагарина. Через неделю Никитин и его помощники перешли в московский клуб. Руководители «Локомотива» не позвали тренера и ассистентов на чемпионский парад и не вручили им чемпионские перстни.

— Перед матчем проходила информация, что игроки «Локомотива» скинулись, чтобы купить чемпионские перстни штабу Никитина. Это правда?

— Это придумки журналистов, такого не было, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

«Сказал парням, что нужно убирать халяву в игре». Никитин вернулся в Ярославль и много грустил.