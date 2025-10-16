Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
2
:
Чикаго
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Калгари
1
П1
1.35
X
4.50
П2
23.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
П1
3.55
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Салават Юлаев
П1
1.47
X
4.96
П2
6.48
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Авангард
П1
5.53
X
5.34
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Даже нет мыслей о другом вратаре. Некоторые клубы взяли опытных голкиперов за очень большие деньги и страдают больше нас»

Ранее появилась информация, что петербургский клуб активно изучает варианты на рынке голкиперов.

Источник: Спортс"

— В СМИ появилась информация, что СКА ищет опытного вратаря, как можете прокомментировать эти новости? И что можете сказать по нынешней бригаде вратарей: вы в полной мере довольны Заврагиным, Плешковым, Ивановым?

— Если бы мы выигрывали 5:4, 6:5, вратари пропускали по пять шайб, можно было бы говорить, что они не выручают, а мы забиваем пачку голов. Но проблема в том, что мы не можем забить.

Молодые вратари с российскими паспортами играют хорошо, дают команде возможность быть в игре, побеждать и в то же время набивают необходимые шишки.

Некоторые клубы, не буду их называть, взяли опытных вратарей за очень большие деньги и страдают больше нас. У нас проблема в том, что мы не можем забить. В этом я вижу потенциал для усиления игры.

Заврагин, Плешков и Иванов — в меньшей степени, он просто меньше матчей провел — играют очень хорошо.

— Вопрос опыта не стоит на месте? Именно молодые вратари сейчас нужны команде?

— Некорректно выбирать лучших из тех ребят, кто играет. Опыт не приходит на лавке — только в игре.

Говорить, что нам помог бы опытный вратарь… Для вратаря важны поддержка, игровые минуты, стабильность, ласковая рука тренера. Он единственный, у кого за спиной зажигается лампочка. Важно поддержать человека, дать возможность допускать ошибки, что-то простить, хотя ребята играют здорово. Пока нет даже мыслей о каком-то другом вратаре. Нужна командная победа во всех трех линиях.

Вратари играют здорово, защитники должны быть более собранными и, конечно, нападающие — более голодными и результативными. Вот чего нам не хватает, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.