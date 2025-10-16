Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
2
:
Чикаго
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.50
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.48
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.34
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Никто из клубов не препятствовал вызову игроков в сборную. Законы РФ этого не позволяют»

Ранее стал известен расширенный состав сборной «России 25» из 53 хоккеистов для участия в Кубке Первого канала. В него вошли игроки из 15 клубов КХЛ.

Источник: Спортс"

"Никто из клубов не препятствовал вызову игроков в сборную. Законы РФ этого не позволяют.

ФХР вызывает в сборную, и все ребята хотят играть за национальную команду«, — сказал главный тренер сборной “России 25” Роман Ротенберг.