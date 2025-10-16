«Красная Машина-Юниор» проиграла все 12 матчей в МХЛ, разница голов — 17:60. Против «Сахалинских Акул» команда набрала 1-е очко в сезоне, уступив по буллитам

Таким образом, клуб из Красногорска набрал первый балл в чемпионате, но продлил серию поражений до 12 матчей подряд с начала этого сезона. Разница голов — 17:60.
«Красная Машина-Юниор», входящая в систему «Динамо», проводит дебютный сезон в МХЛ. Помимо них, в этом сезоне МХЛ еще не выигрывала только одна команда — МХК «Динамо-Карелия».
По данным Eliteprospects, средней возраст «Красной Машины-Юниор» составляет 17,71 год — это 9-й показатель в МХЛ и 39 команд. Самая молодая команда лиги — «Спутник» (16,97 лет).
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина — это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018».