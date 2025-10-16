Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.36
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.48
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.34
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Чикаго
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

«Красная Машина-Юниор» проиграла все 12 матчей в МХЛ, разница голов — 17:60. Против «Сахалинских Акул» команда набрала 1-е очко в сезоне, уступив по буллитам

15 октября команда уступила «Сахалинским Акулам» (4:5 Б) по буллитам в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Источник: Спортс"

Таким образом, клуб из Красногорска набрал первый балл в чемпионате, но продлил серию поражений до 12 матчей подряд с начала этого сезона. Разница голов — 17:60.

«Красная Машина-Юниор», входящая в систему «Динамо», проводит дебютный сезон в МХЛ. Помимо них, в этом сезоне МХЛ еще не выигрывала только одна команда — МХК «Динамо-Карелия».

По данным Eliteprospects, средней возраст «Красной Машины-Юниор» составляет 17,71 год — это 9-й показатель в МХЛ и 39 команд. Самая молодая команда лиги — «Спутник» (16,97 лет).

Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина — это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018».