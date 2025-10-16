Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Ларионов о том, что его сын не выходит на вбрасывания: «Это не наше решение. На льду нет тренеров. Ребята договариваются, что они делают на льду»

В трех последних матчах за СКА Игорь Ларионов-младший лишь три раза сыграл на вбрасывании. В среднем по сезону он выигрывает 27,4% вбрасываний.

Источник: Спортс"

— В последних матчах Игорь Игоревич Ларионов не выходит на вбрасывания. Тяжело ли было принять это решение? Насколько оно себя оправдывает?

— Решения на вбрасываниях принимают сами игроки.

Это не наше решение. Миша Воробьев тоже не всегда встает на вбрасывания — их берет Валька Зыков.

Тоже решение не наше. Ребята договариваются, что они делают на льду. Мы не можем на это влиять, потому что на льду нет тренеров.

На льду есть игроки, которые принимают решения в той или иной ситуации. Это сугубо решение пятерки, которая выходит играть, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.