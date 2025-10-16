Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо — не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться — нужно применить это, и победа будет за нами»

СКА проиграл «Нефтехимику» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербуржцы идут на восьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 16 очков в 15 играх.

Источник: Спортс"

— Как оцениваете положение СКА? Сейчас команда на 8-м месте на Западе.

— Да, плохо оцениваю, потому что мы не хотим быть внизу таблицы, надо забираться повыше.

Нужно забирать каждую игру и подниматься в таблице, пока она еще достаточно плотная.

Поэтому от игры к игре будем идти и будем стараться забирать каждую игру и за счет этого поднимемся.

— К тяжелой борьбе за место в плей-офф готовы? Сейчас его надо выгрызать.

— Да, пока выгрызаем, но через работу придут победы — это 100%.

За счет работы, командной игры, где-то словить на себя, где-то правильно смениться.

Все вот эти компоненты, которые мы умеем делать, нужно просто применить, и тогда победа будет за нами, — сказал защитник СКА Сергей Сапего.