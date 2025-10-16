Ричмонд
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Меня беспокоило бы, если бы он не играл. Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»

Нападающий «Вашингтона» не забил в 4 играх подряд на старте сезона НХЛ.

Источник: Спортс"

— Александр Овечкин не забивает на старте сезона. Вас это беспокоит?

— Меня беспокоило бы, если бы он не играл. Так меня точно это не беспокоит.

Если вы посмотрите на его карьеру, то на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать, — сказал главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

