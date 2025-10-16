Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.01
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.01
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
22.01
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
22.01
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
22.01
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
22.01
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо — борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»

— У вас русская жена. Как в связи с этим продвигаются дела в изучении русского языка?

Источник: Спортс"

— Все хорошо. Как уже говорил до этого, я говорю по-русски. Пытаюсь говорить бегло, так как уже три года учу язык. В свой первый сезон в России я говорил по-английски, а теперь у меня микс из русского, английского и словацкого. Но, по большей части, стараюсь говорить по-русски.

— Дома вы тоже говорите на русском?

— Да.

— Вы учите язык с преподавателем?

— Нет, мне в этом помогают супруга и партнеры по команде. Никакой теории, только практика!

— Какое у вас любимое блюдо из русской кухни?

— Ой, мне нравится все! Самое любимое блюдо — борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Я не ем что-то одно, а наоборот, стараюсь попробовать все. Вот окрошку я не люблю.

— Почему так?

— Ну, всегда должно быть какое-то одно блюдо, которое тебе не нравится (улыбается), — заявил хоккеист «Спартака» Кристиан Ярош.