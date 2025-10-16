Ричмонд
22.01
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.01
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
22.01
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
22.01
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
22.01
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
22.01
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»

— Скажу о трех играх, которые мы сыграли. Они приблизительно одинаковые, очень упорные, в одну шайбу с обилием моментов в обе стороны. Такие плей-оффные игры, очень сложный и интересный соперник.

Источник: Спортс"

— Как оцениваете нововведение с тремя бросками в серии буллитов?

— Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Мы давно не играем на международном уровне.

В последних соревнованиях судей заставляли все делать быстрее, потому что удержать зрителей у телевизора два с половиной часа очень тяжело. Может быть, и это тоже повлияло.

Людям нравится. Может быть, лучше начинать игру с буллитов.

— Когда вернется Максим Мамин?

— Думаю, через неделю или чуть больше появится, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе.