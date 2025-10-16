Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»

— Как оцениваете нововведение с тремя бросками в серии буллитов?
— Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Мы давно не играем на международном уровне.
В последних соревнованиях судей заставляли все делать быстрее, потому что удержать зрителей у телевизора два с половиной часа очень тяжело. Может быть, и это тоже повлияло.
Людям нравится. Может быть, лучше начинать игру с буллитов.
— Когда вернется Максим Мамин?
— Думаю, через неделю или чуть больше появится, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе.