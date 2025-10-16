Ричмонд
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт — личное дело каждого человека»

Ранее появилась информация о том, что Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение 33-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Контракт — личное дело каждого человека. Нормально, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты. Какие к нему могут быть вопросы? А клуб понять можно, ведь НХЛ — это бизнес.

Сложно сказать, на какой срок контракта он может рассчитывать. Думаю, он заинтересован в том, чтобы подольше поиграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Дай бог, чтобы он подписал этот контракт и выиграл титулы.

Для спортсменов финансовая составляющая очень важна, но победы — это не менее важный стимул", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара — 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман).