Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.45
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится"

— Сегодня была достаточно равная игра, обе команды сражались, играли в очень плотный хоккей. Разница в одну шайбу, «Динамо» выиграло по буллитам.

Источник: Спортс"

Команда играла здорово, но такое иногда случается. Играть четыре матча подряд дома порой бывает сложно, но мы набрали семь очков за эти четыре матча, такой результат годится.

— Как команда сохраняет физическую активность с таким плотным графиком?

— У ребят есть время для восстановления. Они успевают отдыхать. Все профессионалы, умеют правильно готовиться. Иногда бывает непросто играть такие серии, но есть как есть.

— Почему не играл Спенсер Фу?

— Небольшая травма.

— Дома проиграли только в двух матчах и только по буллитам. Значит ли, что играть тут проще, чем на выезде?

— Нет, в моей системе такого момента нет. Команда должна быть готова играть в обеих ситуациях. Дома хорошо играть благодаря болельщикам, но иногда бывает сложно.

— 6 ноября удастся обыграть СКА?

— СКА — хорошая команда, но сейчас не думаю об этом матче. Перед ним будет достаточное количество важных игр, мы сейчас думаем о них, но, когда дело дойдет до 6 ноября и матча против СКА, надеюсь, мы одержим очень хорошую победу и здорово сыграем, — сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.