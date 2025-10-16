Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится"

— СКА — хорошая команда, но сейчас не думаю об этом матче. Перед ним будет достаточное количество важных игр, мы сейчас думаем о них, но, когда дело дойдет до 6 ноября и матча против СКА, надеюсь, мы одержим очень хорошую победу и здорово сыграем, — сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.