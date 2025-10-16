Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3−4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»

— Почти все голы забиваются с пятака. Есть атаки с ходу, есть голы с пятака. Защитники должны защищать пятак и не пускать туда соперника. Есть выражение: «Выиграешь пятак — выиграешь игру», но хоккей очень быстрый. Это часть игры, и от нее никуда не уйдешь.