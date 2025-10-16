Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.29
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3−4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»

— Никита Гусев каждую тренировку отрабатывает буллиты? Ощущение, что никогда не промахивался…

Источник: Спортс"

— Промахивался. И за нас, и за другие команды. Мы готовимся к буллитам. Тренируется все: и большинство, и меньшинство, и послематчевые броски.

— Сегодня команда много бросала — в два раза больше соперника. Нацеливали команду больше бросков совершать?

— Нацеливали забить гол, в первую очередь. Без броска невозможно забить. Если бросали, значит соперник давал возможности, это хорошо.

— Драматично завершили основное время: сравняли, а потом несколько раз могли пропустить. С чем это связано?

— Мы пропустили очень плохой второй гол. Это безобразие. Вместо того, чтобы забить, мы пропускаем. В одной смене сделали три-четыре неверных действия. Нам нужно убирать эти ошибки и не давать подарков сопернику.

— Тенденция пропуска шайб с пятака тянется еще с прошлого плей-офф. Согласны ли вы с тем, что соперники специально используют эту болевую точку «Динамо»? Как это можно исправить?

— Почти все голы забиваются с пятака. Есть атаки с ходу, есть голы с пятака. Защитники должны защищать пятак и не пускать туда соперника. Есть выражение: «Выиграешь пятак — выиграешь игру», но хоккей очень быстрый. Это часть игры, и от нее никуда не уйдешь.

Задача — минимизировать голы с пятака. Очень сложный момент. Есть способы решения, не всегда они легкие, но мы стараемся работать, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.