Хоккеисты «Динамо-Шинника» продлили победную серию в МХЛ до семи игр

В третьем матче гостевого турне подопечные Евгения Летова встречались с московскими «Крыльями Советов». По ходу поединка бобруйчане дважды выходили вперед благодаря голам Ильи Лахнова и Богдана Поповского, но оба раза хозяева сравнивали счет. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались наши хоккеисты — в итоге 3:2.
Эта победа стала для «Динамо-Шинника» седьмой подряд. Представитель Беларуси в МХЛ поднялся на четвертое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции, набрав 22 очка после 14 матчей. Выездная серия нашей команды завершится 19 октября — принимать бобруйчан будет новичок лиги московский «Спартак-МАХ».