Хоккеисты «Динамо-Шинника» продлили победную серию в МХЛ до семи игр

В третьем матче гостевого турне подопечные Евгения Летова встречались с московскими «Крыльями Советов». По ходу поединка бобруйчане дважды выходили вперед благодаря голам Ильи Лахнова и Богдана Поповского, но оба раза хозяева сравнивали счет. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались наши хоккеисты — в итоге 3:2.