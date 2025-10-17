Ричмонд
05:00
Юта
:
Колорадо
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Шинника» продлили победную серию в МХЛ до семи игр

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» одержал очередную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В третьем матче гостевого турне подопечные Евгения Летова встречались с московскими «Крыльями Советов». По ходу поединка бобруйчане дважды выходили вперед благодаря голам Ильи Лахнова и Богдана Поповского, но оба раза хозяева сравнивали счет. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались наши хоккеисты — в итоге 3:2.

Эта победа стала для «Динамо-Шинника» седьмой подряд. Представитель Беларуси в МХЛ поднялся на четвертое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции, набрав 22 очка после 14 матчей. Выездная серия нашей команды завершится 19 октября — принимать бобруйчан будет новичок лиги московский «Спартак-МАХ».