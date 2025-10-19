Ларионов о толерантности к игрокам: «Говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче. Не хочу решать вопросы нецензурно. Педагогика должна присутствовать»

— Понимаю одну простую вещь: в сегодняшнем мире есть доступ в интернет, есть доступ к прослушкам и чтению разных сообщений — я такие сообщения получаю, и мне говорят об этом. Но я не хочу опускаться до этого уровня. Мне говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче, потому что по-другому ребята не понимают.