не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Козлов о Панине: «Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь. У него достаточно сил. Кто бы повел “Салават”, если бы Григория не было?»

Источник: Спортс"

«Салават» проиграл «Трактору» (1:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Панин получил 2 минуты штрафа на 58-й минуте при счете 1:1. Менее чем через 10 секунд после удаления Григория Джош Ливо забил победный гол.

— Как оцените удаление Григория Панина в концовке? Может уже пора повесить коньки на гвоздь?

— Гриша может играть, у него достаточно сил. Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь. Да, он эмоционален, но сколько он приносит пользы. Не было Григория Панина, кто бы повел команду?

— Понятно, что команде тяжело играть без лидеров. Но есть резервы, чтобы выпрыгнуть со дна таблицы?

— Мы не смотрим на таблицу. Мы знаем, что мы проигрываем, а соперник побеждает. Мы фокусируемся на своих действиях, на обучении ребят. Это мы можем контролировать. Но сначала нам надо играть правильно, — сказал главный тренер «Салавата».