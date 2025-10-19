Ричмонд
Калгари
1
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
1.75
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Наместников набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Виннипега» 3 очка в 5 играх

В середине первого периода форвард «Виннипега» ассистировал Нино Нидеррайтеру, а на 57-й минуте реализовал большинство.

Источник: Sports

Всего в 5 играх сезона на счету россиянина 3 (2+1) балла.

Сегодня за 13:49 (1:33 — в большинстве, 2:44 — в меньшинстве) у Наместникова 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 42% выигранных вбрасываний (5 из 12), полезность — «плюс 1».