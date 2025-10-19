Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Капризов без очков во 2-м матче подряд: 2 броска в створ, 4 промаха и «минус 2» за 23:05 против «Флайерс». У него 9 баллов и «минус 6» в 6 играх

Форвард «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ).

Источник: Спортс"

В активе 28-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 6 играх в этом сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Кирилл (23:05, 5:02 — в большинстве) завершил встречу с «минус 2». У него 2 броска в створ (4 — мимо, 1 — заблокирован) и 1 блок.